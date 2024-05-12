يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 43 30

المدينة المنورة 41 27

الرياض 42 29

المنامة 34 28

أبوظبي 38 27

الدوحة 36 27

الكويت 42 27

دمشق 26 12

بيروت 23 18

عمان 23 12

القدس 23 13

غزة 23 18

بغداد 37 22

مسقط 33 29

صنعاء 28 13

الخرطوم 44 31

طرابلس 26 20

تونس 29 18

الجزائر 21 15

الرباط 24 13

نواكشوط 37 24

* وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى



أنقرة 16 9

إسطنبول 21 13

إسلام آباد 32 19

نيودلهي 37 27

جاكرتا 35 25

بكين 28 13

كوالالمبور 32 26

طوكيو 24 20

أثينا 25 13

روما 25 13

باريس 23 13

مدريد 27 14

برلين 21 10

لندن 24 13

مونتريال 14 9

موسكو 8 1

نيويورك 13 9

واشنطن 19 9

أديس أبابا 26 14