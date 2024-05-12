قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك محاولات لدفع مصر نحو التورط في أزمات المنطقة، مشددًا أن القيادة السياسية تتعامل مع هذه الضغوط بعقلانية وتوازن.
وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء السبت، أن مصر تستخدم ما يسمى «القوة الناعمة» في تحركاتها الدبلوماسية، بناءً على بيانات محددة وواضحة.
ولفت إلى أن 6 دول عربية فقط من أصل 22 دولة تتمتع بفائض اقتصادي، موضحا أن مصر تعد من الدول التي تمكنت من تجاوز تداعيات «الربيع العربي»، قائلا: «من 22 دولة عربية، لدينا 6 دول لديها فوائض، والـ 16 المتبقية، اللي واقفة منها مصر والمغرب والأردن والجزائر، باقي الدول ما تزال تصارع في الربيع العربي الذي مرت به مصر ونجونا منه».
وثمن دور الجيش الشرطة في حماية الحدود والأمن القومي المصري، متابعا: «مصر دولة أمنة لكن حولها براكين من كل تجاه، والجيش والشرطة واقفين على الحدود يحمونا ومحافظين على الأمن القومي، لأن حتى كوب المياه اللي بنشربه باصين فيه»، في إشارة منه إلى المطامع الإثيوبية في مياه النيل.