قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك محاولات لدفع ‏مصر نحو التورط في أزمات المنطقة، مشددًا أن القيادة السياسية تتعامل مع هذه الضغوط بعقلانية ‏وتوازن‎.‎

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «‏CBC‏» مساء ‏السبت، أن مصر تستخدم ما يسمى «القوة الناعمة»‏‎ ‎في تحركاتها الدبلوماسية، بناءً على بيانات ‏محددة وواضحة‎.‎

ولفت إلى أن 6 دول عربية فقط من أصل 22 دولة تتمتع بفائض اقتصادي، موضحا أن مصر تعد ‏من الدول التي تمكنت من تجاوز تداعيات «الربيع العربي»، قائلا: «من 22 دولة عربية، لدينا ‏‏6 دول لديها فوائض، والـ 16 المتبقية، اللي واقفة منها مصر والمغرب والأردن والجزائر، باقي ‏الدول ما تزال تصارع في الربيع العربي الذي مرت به مصر ونجونا منه».‏

وثمن دور الجيش الشرطة في حماية الحدود والأمن القومي المصري، متابعا: «مصر دولة أمنة ‏لكن حولها براكين من كل تجاه، والجيش والشرطة واقفين على الحدود يحمونا ومحافظين على ‏الأمن القومي، لأن حتى كوب المياه اللي بنشربه باصين فيه»، في إشارة منه إلى المطامع ‏الإثيوبية في مياه النيل.