أبو الغيط: العدوان الإسرائيلي على غزة تجاوز المدى في التجرد من الضمير

قال أحمد أبو الغيط، إن الأمة العربية تمر بظروف عصيبة، منوهًا أن «العدوان المستمر على أهلنا في فسلطين منذ ما يربو على سبعة أشهر تجاوز المدى في التجرد من الضمير، والاستهانة بكل قيمة إنسانية أو منظومة أخلاقية، حتى بالمعايير المتدنية للاحتلال الإسرائيلي الذي عرفته فلسطين منذ عقود».

وأضاف في كلمته ضمن فعاليات افتتاح أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري التحضيري للقمة العربية (33)، اليوم الأحد، أن الفترة الماضية شهدت هبّة عربية لإغاثة غزة، بالإضافة إلى التحرك السياسي العربي والدولي لوضع حد لهذا العدوان الإجرامي.

وأكمل: «نحن ندرك تماماً أنه لا شيء يعوض أهل غزة في هذه المحنة، ولكننا جميعاً نسعى إلى التخفيف من آلامهم ومداواة جراحهم.. ولم تتوقف جسور المساعدات الإنسانية القادمة من الدول العربية إلى غزة، والتي لاتزال إسرائيل للأسف تعطلها وتمنع دخولها مُشهرة سلاح التجويع في وجه أهل القطاع».

واستعرض خطة الاستجابة العربية الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والإنسانية للعدوان الإسرائيلي، والتي أعدتها دولة فلسطين بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة والمنظمات العربية المتخصصة ذات الصلة».

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ219 على قطاع غزة.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 63 شهيدًا و114 إصابة».

وأعلنت الوزارة «ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 35 ألفًا و34 شهيدًا، و78 ألفًا و755 إصابة».

وذكرت أن «عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».