يهود ألمانيا ينتقدون طريقة التعامل مع المغنية الإسرائيلية المشاركة في مسابقة يوروفيجن

انتقد رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، جوزيف شوستر، طريقة التعامل مع المغنية الإسرائيلية التي شاركت في نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" التي أُقِيْمَتْ في مدينة مالمو السويدية.

كانت المغنية الإسرائيلية إيدن جولان حصلت في هذه المسابقة على المركز الخامس. وفي تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية، قال شوستر اليوم الأحد:" اتضح خلال مسابقة يوروفيجن للأسف مدى ما وصلنا إليه في أوروبا بالفعل" معربا عن اعتقاده بأنه كان من الخطأ إقامة الفعالية بالأساس في مالمو " ذلك أنه إذا كانت هناك مدينة في أوروبا تتسم بطابع معاداة السامية على نحو خاص، فتلك هي مالمو".

وقوبل أداء جولان والنقاط الممنوحة لإسرائيل، على نحو متكرر بتصفير وصيحات استهجان من جانب أشخاص في القاعة حاولوا التشويش على العرض في نهائي المسابقة.

وبدورها، منحت ألمانيا المغنية جولان الدرجة النهائية (12 درجة) على أدائها مساء أمس السبت. وعلق شوستر على ذلك قائلا:" هذه إشارة رائعة بالفعل، ولكن الأمر لا علاقة له بالإعراب عن التضامن.

فأغنيتها لاقت استحسانا كبيرا في المقام الأول، وينبغي لهذا الأمر أن يحتل الصدارة في مثل هذه الفعاليات".