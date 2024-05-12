محافظ المنوفية يعلن استلام المحطة الوسيطة الثابتة الجديدة بمدينة تلا



أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، استلام المحطة الوسيطة الثابتة الجديدة بمدينة تلا، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 35 مليون جنيه، تمهيداً لبدء التشغيل التجريبي للمحطة وتطوير منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

ويأتي ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليوم الأحد، بوفد وزارتي البيئة والتنمية المحلية بمكتبه بالديوان العام، بحضور النائب وفيق عزت عضو مجلس النواب – وكيل لجنة الإدارة المحلية، وأحمد عاطف مدير وحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية، والمهندس يحي عبد الله استشاري وزارة البيئة، والدكتور أحمد أبو بكر مدير الإدارة العامة لشئون البيئة والوفد المرافق، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وأوضح محافظ المنوفية، في بيان اليوم الاحد، أن اللقاء تناول آليات تشغيل المحطة الوسيطة الثابتة بتلا المقامة علي مساحة 8150م2 تقريباْ، بطاقة استيعابية 550 طن / يوم، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 35 مليون جنيه.

وأشار المحافظ، إلى أن تم الاستفادة من المساحة المتواجدة أمام المحطة الوسيطة لتوسعتها وزيادة السعة التصميمية لها لتصبح 550 طن/ يوم بدلاً من 230 طن/ يوم ، وذلك من أجل استيعاب تراكمات القمامة المتزايدة نظراً للزيادة السكانية والجمع اليومي.

وثمن المحافظ، جهود وزير التنمية المحلية في دعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري، وتحسين البيئة لإحداث نقلة نوعية بمستوى خدمات النظافة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف أنه في إطار التعاون والتنسيق التام والمثمر مع وزارة التنمية المحلية، تم دعم المحطة الوسيطة الثابتة بتلا بمعدات ثقيلة خلال شهر مارس الماضي بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 15 مليون جنيه، تضمنت 4 رؤوس جرار ماركة رينو طراز (C440T)، ونصف مقطورة قلاب خلفي سعة 40 م3، ولودر كاتربيلر طراز 910K انجليزي الصنع سعة القادوس 1.3م3، و(مغسلة + كمبرسور)، وميزان (100) طن.

وأوضح أنه تم تشكيل هيكل اداري للمحطة وتدريبه وصقل مهارته ،بالإضافة إلي تدريب السائقين علي المعدات الجديدة وكيفية إجراء الصيانة الوقائية وتعليمات الإستخدام والتشغيل بما يضمن إستدامة التشغيل الجيد والحفاظ علي المعدات.

فيما صممت المحطة الوسيطة الثابتة بتلا بنظام بناكر لاستقبال المخلفات بعدد 3 باكيات محاطة بحوائط خرسانية مسلحة وتضم المحطة غرفة أمن ومبني الخدمات، ومجهزة بميزان أرضي بسكول حمولة 50 طن مرتبط بنظام مركزي للتسجيل وحفظ البيانات، كما تم تأمين المحطة بمنظومة للحريق تشمل غرفة خزانات الحريق ، غرفة طلمبات، وشبكة إطفاء الحريق متصلة بالشبكة العمومة ، ويوجد بالمحطة نظام للصرف الصحي للسوائل، وورشتين إصلاح للقيام بإجراءات الصيانة والفحص الدوري للمعدات المستخدمة بالموقع ، بالإضافة الي أن المحطة مزودة بنظام كاميرات مراقبة لمراقبه المحطة بالكامل.