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أعلنت وزارة الشؤون الثقافية التونسية، عن تنظيم الدورة 35 لأيام قرطاج السينمائية من 14 إلى 21 ديسمبر 2024.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة، اليوم، أن اللجنة المنظمة لهذه الدورة يرأسها المخرج السينمائي فريد بوغدير (رئيس شرفي)، فيما تتولى الإدارة الفنية لمياء قيقة، مديرة المدرسة العليا للعلوم السمعية البصرية والسينما.

وكانت وزارة الشؤون الثقافية التونسية قد قررت إلغاء تنظيم الدورة 34 من أيام قرطاج السينمائية؛ تضامنا مع الشعب الفلسطيني، واعتبارا للأوضاع الإنسانية الحرجة التي يشهدها قطاع غزة، وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ جرّاء العدوان الصهيوني الغاشم.