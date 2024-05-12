جاوة الغربية تتحمل كل تكاليف التعامل مع ضحايا حادث الحافلة بمدينة سوبانج

أكدت حكومة مقاطعة جاوة الغربية في إندونيسيا أنها ستتحمل تكاليف التعامل مع ضحايا حادث الحافلة ،الذي وقع في منطقة سياتر بمدينة سوبانج في المقاطعة.

وقال حاكم جاوة الغربية باي تريادي مشمودين في بيان اليوم الأحد أنه بالإضافة إلى تحمل تكاليف الضحايا، فقد أكد أيضا التعامل مع جميع الضحايا بشكل أفضل، وتعهد بتسليم جثث الضحايا إلى عائلاتهم.

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية (انتارا) عن مشمودين قوله في بيان "نضمن تحمل الحكومة كل التكالف الخاصة بالضحايا. نريد أفضل علاج للمصابين ونسعى لتسليم المتوفين إلى عائلاتهم في أسرع وقت ممكن".

وبلغت حصيلة ضحايا تحطم حافلة في منطقة سياتر بمدينة سوبانج 11 قتيلا، من بينهم تسعة طلاب وأستاذ وأحد سكان مدينة سوبانج. ويتلقى حاليا نحو 14 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة، و23 مصابا بجروح متوسطة و12 مصابا بجروح خطيرة، العلاج في مستشفى مدينة سوبانج العام.

وكانت الحافلة قد تحطمت في منتجع جبلي بمقاطعة جاوة الغربية في إندونيسيا مساء أمس السبت.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الحافلة التي كانت تقل أكثر من 60 شخصا تحطمت أثناء هبوطها على منحدر في مدينة سوبانج.

وأضاف المتحدث أن الحافلة كانت تقل طلابا ومعلمين من مدرسة مهنية كانوا عائدين إلى منازلهم بعد رحلة بمناسبة التخرج.ولم يتضح بعد سبب الحادث.