زراعة الإسكندرية تعقد الملتقى الوظيفي والمعرض السنوي للكلية

نظمت كلية الزراعة في سابا باشا الملتقى التوظيفي السنوى للكلية، اليوم الأحد، بمشاركة الشركات والمؤسسات الزراعية التي توفر تدريب وفرص عمل لطلاب وخريجي الكلية في جميع المجالات الزراعية.

ورحب الدكتور أحمد عبدالفتاح القائم بأعمال عميد الكلية بالحضور، مؤكداً حرص الكلية على عقد هذا الملتقى سنوياً لربط الطلاب والخريجيين بسوق العمل، مشيراً إلى هدف الملتقى في تواجد العديد من الشركات الزراعية لمساعدة الطلاب في تقديم السيرة الذاتية، وتوفير فرص عمل لهم فى المجالات الزراعية المختلفة، فضلاً عن تقديم العديد من المحاضرات وورش العمل والتوجية والتوعية للطلاب والخريجيين لتطوير القدرات والمهارات لديهم.

وأكدت الدكتورة إيمان عياد القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص الكلية في توفير عدد من الشركات المميزة للمشاركة في فعاليات الملتقى لتقديم فرص لتدريب الطلاب ووظائف للخريجين في مجالات متنوعة، لافتة إلى دور الكلية في توفير خدمات للمجتمع المحيط.

وتم خلال الملتقى تقديم ندوتين: الأولى بعنوان المراحل الفسيولوجية في محصول العنب، تحدث فيها المهندس محمد مازن مهندس الدعم الفني بشركة أجياد واستشاري زراعة العنب في مصر، والندوة الثانية بعنوان الإدارة المتكاملة لمكافحة دود الحشد الريفية ألقاها الدكتور محمد النشرتي عبد العال باحث بمركز البحوث الزراعية