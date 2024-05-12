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العراق: تمديد خفض إنتاج النفط يرجع لـ أوبك

بغداد - د ب أ
نشر في: الأحد 12 مايو 2024 - 6:06 م | آخر تحديث: الأحد 12 مايو 2024 - 6:06 م

قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، إن أي تمديد لخفض الإنتاج هو مسألة تخص منظمة أوبك، وأن بلاده ستلتزم بكل ما تقرره المنظمة.

وأضاف الوزير فى تصريحات للصحفيين اليوم الأحد: "تمديد التخفيض الطوعي للنفط الخام يخضع لاتفاق بين دول أوبك.

العراق جزء من أوبك ومن الضروري أن نلتزم ونتفق مع أي قرارات تصدرها المنظمة"، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء. وكان الوزير أشار أمس السبت إلى أن العراق لن يوافق على المزيد من التخفيضات.

ومن المقرر أن يجتمع الوزراء في مطلع يونيو في فيينا ومن المتوقع على نطاق واسع تمديد قيودهم الحالية إلى النصف الثاني. ويثير العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، بالفعل حالة من عدم الارتياح في المنظمة بفشله في تنفيذ التخفيضات الحالية بالكامل.

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