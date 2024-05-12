وزير الإسكان العماني يزور مدينة العلمين الجديدة

قام الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، والوفد المرافق له، اليوم بزيارة مدينة العلمين الجديدة، للاطلاع على التجربة العمرانية المصرية فى تشييد المدن الجديدة، والتي رافقه خلالها الدكتور عبد الخالق مستشار وزير الإسكان، والمهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وأبدى الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، إعجابه الشديد بجودة التخطيط والبناء وسرعة الإنجاز ومهارة التنفيذ بالمدينة، موضحاً أن المحتوى المتميز الذي قدمته لنا وزارة الإسكان المصرية الموقرة وهيئاتها، اختصر لنا مشهدا واسعا وقصة طموحة نحو تنمية عمرانية قائمة على الاستدامة والابتكار، ممتدة من تاريخ مصر العريق.

وشاهد الوزير العمانى من الطابق الـ44 بأحد أبراج المنطقة الشاطئية، مشروعات مدينة العلمين الجديدة، واستمع شرح من رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، عن مختلف المشروعات التى يجرى تنفيذها بالمدينة.