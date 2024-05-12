أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحية المسجد وذلك خلال افتتاحه مسجد السيدة زينب بعد تطويره، صباح اليوم الأحد، بمشاركة السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، بعد انتهاء أعمال الترميم والتأهيل، وذلك بمشاركة عدد من القيادات السياسية والرموز الدينية.

وأمس السبت، استقبل الرئيس السيسي، السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه شقيقه الأمير القائد جوهر عز الدين، وأنجاله الأمير جعفر الصادق عماد الدين، والأمير طه نجم الدين، والأمير حسين برهان الدين، وذلك بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، ومفضل محمد، ممثل السلطان بالقاهرة.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة السلطان مفضل سيف الدين إلى مصر، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر بالطائفة، وبالدور الذي يقوم به السلطان والطائفة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت والمساجد الأثرية بالقاهرة، بالإضافة إلى المشروعات التنموية والخيرية التي تقوم بها الطائفة في مصر.