تحرير 53 محضرا تموينيا خلال حملات رقابية في 4 مراكز بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتكثيف الحملات الميدانية المفاجئة على المخابز، بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية؛ للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والمرور على الأسواق والمحال التجارية لمنع التلاعب بالأسعار والتصدي لأي ممارسات احتكارية.

وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز مطاي، حملة تموينية مكبرة علي المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية بالتعاون مع مباحث التموين ومفتشي التموين والطب البيطري.

وأسفرت عن تحرير 9 محاضر تموينية على المخابز البلدية تنوعت ما بين: "نقص ميزان – عدم نظافة – عدم وجود بون"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ملوي، واصلت الوحدة المحلية، جهودها في تنفيذ حملات رقابية علي الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية والقضاء على الاحتكار.

وأسفرت الحملة، التي تم تنفيذها بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين ومباحث التموين، عن تحرير 17 محضرا تموينيا جاءت المخالفات ما بين: "عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر – بيع سلع مجهولة المصدر"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، جهودها في مراقبة الأسواق والتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة، حيث نفذت حملات تموينية مكبرة بدائرة المركز على المخابز البلدية والأسواق، أسفرت عن تحرير 22 محضر علي المخابز البلدية حيث تنوعت المخالفات ما بين: "نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم الإعلان عن الأسعار".

وفي مركز سمالوط، نفذت الوحدة المحلية حملة تموينية مكبرة على المخابز السياحية والرغيف الفينو بمدينة سمالوط لمتابعة مدى الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، وللتأكد من الالتزام بالتعليمات والأسعار المقررة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر تموينية، وجرى التنبيه على أصحاب المخابز بالالتزام بالأوزان المحددة والأسعار وإعلان الأوزان والأسعار بالمخابز.