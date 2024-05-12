رئيس شعبة الدواجن بعد تحريك دعوى جنائية ضد سماسرة التسمين: أين بقية الحلقات؟

أشاد عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، بجهود جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بعد تحريك دعوى جنائية ضد سبعة من كبار سماسرة تسمين الدواجن لمخالفتهم القانون وتأثيرهم على حلقات التداول، لكنّه دعا للتعامل مع المخالفات على كل الحلقات.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» الذي يُقدمه الإعلامي تامر أمين، عبر شاشة «النهار»، مساء الأحد: «شيء جيد أن نحاسب المخطئين والقانون يُطبق على الجميع (..) لكن لماذا اليوم (نتحرك) ضد تجار التسمين.. أين (التحرك) إزاء البيّاض؟.. أين (التحرك) من سعر الكتكوت الذي يبلغ 37 جنيهًا منذ أربعة أشهر علمًا بأن تكلفة 15 جنيهًا».

وأضاف أن تحقيق انضباط واعتدال في المنظومة يستوجب التعامل مع مختلف الحلقات وليس حلقة بعينها (يقصد عدم الاكتفاء بمحاسبة سماسرة التسمين).

وفيما أعاد التأكيد على الإشادة بتحركات جهاز حماية المنافسة ووصفها بالممتازة، فقد أكّد ضرورة أن يتم تطبيق ذلك على جميع المتداخلين في هذه المنظومة.

وعلى عكس مفهوم الجهاز للأمر، اعتبر السيد أنه لا وجود لآليات العرض والطلب، ورأى أن تحقيق استقرار في السوق يتطلب وضع آلية يتم الالتزام بها.

وكان مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قد أصدر اليوم الأحد قرارًا بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد 7 من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء، وذلك لثبوت مخالفتهم أحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005؛ وذلك لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء، والذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة، مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول.

وفحص الجهاز حسب بيان له، سوق دواجن التسمين البيضاء، وذلك في إطار استمراره في فحص القطاعات والأسواق الرئيسية التي تمس قطاعات عريضة من المواطنين وعلى رأسها قطاع المواد الغذائية.