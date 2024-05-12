رئيس الوزراء: حريصون على التعامل مع جذور التحديات عبر القرارات الجريئة والشجاعة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر واجهت – كالعديد من الدول حول العالم – الكثير من التحديات على مدار الأشهر الماضية.

وأضاف في كلمته ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية، اليوم الأحد، أن مصر تقع في نطاق منطقة تشهد العديد من التحديات داخليًا وخارجيًا.

وأشار إلى «حرص الحكومة على استهداف جذور التحديات من خلال القرارات الجريئة والشجاعة»، مضيفًا: «تمكننا بنجاح من التعامل بالعواقب الخاصة بالإجراءات المتخذة في الأشهر الماضية».

ولفت إلى أن «الحكومة تمكنت في مارس الماضي من إتمام المراجعتين الأاولى والثانية مع صندوق النقد الدولي»، مشددًا على أهمية الخطوة بالنسبة لمصر والصندوق؛ لعلاقتها بالإصلاحات الهيكلية التي تحدث في الدولة.

وأوضح أن تلك الإصلاحات تعتمد على عدة ركائز، بينها: سعر الصرف المرن، والسياسات الخاصة بالنقد، وأيضا تقليل النفقات العامة على البنى التحتية وبعض البرامج القومية والوطنية الأخرى، وتشجيع القطاع الخاص لأن يلعب دورًا مهمًا وقياديًا بالنسبة للتنمية الاقتصادية، ووضع أهداف طموحة لقطاع الاستثمار.

وذكر أن «البنك المركزي تمكن منذ مارس من العمل بسعر صرف مرن، وتخطي المشكلة خاصة بالنسبة للاحتياجات في السوق المحلي»، قائلًا إن «مصر تمكنت من دفع بعض المتأخرات والمستحقات خاصة في السوق المحلي وأيضا الشركاء الدوليين».

وأكمل: «رفعنا الاحتياطي الأجنبي، وأحد أهم الإنجازات رفع الأصول في البنوك المصرية، كلها إجراءات نُفذت بالتعاون ومشاركة المجموعة والمؤسسة، خاصة مع وزارة المالية».