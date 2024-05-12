ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 140 شخصا في فيضانات البرازيل ولا نهاية في الأفق

أعلنت إدارة الدفاع المدني في ولاية ريو جراندي دو سول البرازيلية ، اليوم الأحد، أن عدد ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت المناطق الجنوبية في البرازيل قد ارتفع إلى 143 شخصا، وإن 125 آخرين في عداد المفقودين وأصيب 806 أشخاص.

وأشارت إدارة الدفاع المدني إلى أنه مع هطول الأمطار في نهاية هذا الأسبوع أيضا، ارتفع عدد الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم إلى نحو 618 ألف شخص. وفي المجمل، تضرر نحو مليوني شخص نتيجة الفيضانات.

وقالت الحكومة الإقليمية إن أكبر سفينة حربية في أمريكا اللاتينية وصلت إلى ميناء مدينة ريو جراندي أمس السبت للقيام بعمليات إغاثة إنسانية.

وذكرت الحكومة الإقليمية أن من بين أهم معدات السفينة محطتين لمعالجة المياه يمكنهما إنتاج ما مجموعه 20 ألف لتر من المياه في الساعة، كما أن بها وحدة للعناية المركزة وحمام بخاري حراري وغرفة عمليات وعيادة أسنان وصيدلية كاملة.

وقال نائب الأدميرال فونسيكا جونيور إن نشر السفينة يمثل أعظم جهد تبذله البحرية البرازيلية لمساعدة سكان الولاية.

وذكرت وكالة الأنباء البرازيلية أن نحو 90% من جميع المدن في الولاية، التي تعادل مساحتها مساحة إيطاليا تقريبا، تضررت نتيجة الفيضانات.

وعانت العديد من المجتمعات من انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه، وانقطعت أيضا خدمات الاتصالات الهاتفية والإنترنت في العديد من الأماكن.

وأعلن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن حزمة مساعدات تزيد قيمتها على 50 مليار ريال برازيلي (7ر9 مليار دولار) للمنطقة.

وحسب إدارة الدفاع المدني، تم إنقاذ ما يزيد على 76 ألف شخص ونحو 10 آلاف رأس من الحيوانات حتى الآن.