جهاز دمياط الجديدة يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع المدينة

شن جهاز مدينة دمياط الجديدة، حملة أمنية مكبرة، لإزالة الإشغالات والمخالفات في شوارع المدينة وضبط الشارع للقضاء على ظاهرة التوكتوك.

وأوضح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، في بيان له اليوم، أن الجهاز، شن حملات صباحية ومسائية للقضاء على ظاهرة التوكتوك داخل المدينة، حيث تم شن حملات متنوعة تحت إشراف مسئولي لجنة إزالة التعديات و الإشغالات بالجهاز، والتي أسفرت عن ضبط وإزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة من الباعة الجائلين، بالإضافة إلى رفع جميع الإشغالات والتعديات المقامة من أصحاب المحال التجارية والكافيهات على المسطحات الخضراء.

كما تم إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة من فاترينات السجائر، وكذلك ضبط ومصادرة 5 تكاتك ، وتروسيكل نباشين، وعدد من عربات الباعة الجائلين وفتارين بيع السجائر، وعدد من الإشغالات المتنوعة، حيث تم إيداع المضبوطات مخازن الجهاز ومصادرتها واستكمال الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وتم تنفيذ قرارات غلق وتشميع وإزالة إشغالات بالمنطقة المركزية والمجاورة 26 في نطاق الحي الخامس بالمدينة، وفصل عدادات الكهرباء والمياه عن الأماكن المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ووفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.

وأكد رئيس الجهاز، استمرار أعمال الحملات بشكل دوري للتصدي بكل حزم للقضاء على تلك الظاهرة، ومنع سيرها داخل المدينة، وفي حالة تكرار المخالفة يتم مصادرة المركبات، واتخاذ الإجراءات الرادعة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي بالمدينة، والحفاظ على خطوط التنظيم والقضاء على الاشغالات بالمدينة.