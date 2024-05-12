نتنياهو يشيد بالمرشحة الإسرائيلية لمسابقة يوروفيجن إيدن جولان

أكال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، المديح بمرشحة بلاده إيدن جولان في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن."

وكانت إيدن، البالغة من العمر 20 عاما، قد قوبلت ببعض المشاعر المعادية في مدينة مالمو السويدية، حيث أقيم نهائي المسابقة أمس السبت. وألقت الاحتجاجات ضد مشاركة إسرائيل في المسابقة، بسبب حرب غزة، بظلالها على أجواء الحفل المعتادة هذا العام.

وقوبلت إيدن، أثناء أداء أغنيتها "إعصار" ـ التي تعكس حزنا مبطنا على المدنيين في إسرائيل الذين قتلتهم حركة حماس في السابع من أكتوبر ـ بصافرات وصيحات الاستهجان. وفي النهاية احتلت المغنية الإسرائيلية المركز الخامس في المسابقة.

وتحدث نتنياهو إلى إيدن جولان هاتفيا، اليوم الأحد وقال لها: "يا له من نجاح، ويا له من شرف، هذا شيء عظيم – أحسنت." وفي تلاعب بالألفاظ، قال رئيس الوزراء: "لقد صرخوا بصيحات الاستهجان، وصرخنا اثني عشر- اثني عشر نقطة (وتعني باللغة الفرنسية النقاط الأثني عشر التي تمثل الحد الأقصى الذي تصوت به هيئات تحكيم كل دولة)."

وقال نتنياهو للمغنية الشابة إن الشيء المهم هو أنها حصلت تقريبا على أعلى الأصوات في تصويت جمهور التلفزيون، وأضاف "هذا هو الشيء المهم – وليس هيئات التحكيم."



وأشار نتنياهو إلى أنه برغم الكارهين، فإن جولان "غزت القلوب في أوروبا".

وقالت المغنية، التي بدا عليها الإنهاك بشكل واضح، إنه تعين عليها أولا أن تستوعب العديد من التجارب التي لا تنسى. وأضافت: (شعرت) بالفخر والشرف لأنني مثلت بلادنا في مثل هذا الظرف."

وأهدت مشاركتها والأغنية التي أدتها في المسابقة للمحتجزين من جانب حماس. وأضافت: "مازلت أنفجر في البكاء."