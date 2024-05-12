احتفل لاعبو فريق ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني «الليجا»، مع جماهيرهم في شوارع العاصمة الإسبانية مدريد، عصر اليوم الأحد.

وحسم ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للمرة الـ 36 في تاريخه، بعد فوزه على نظيره قادش وخسارة برشلونة أمام جيرونا.

وكان فريق ريال مدريد قد تسلم لقب الدوري الإسباني صباح اليوم الأحد، في المدينة الرياضية للنادي، قبل أن يحتفل بالكأس وسط جماهيره في شوارع مدريد.

ومن المقرر أن يخوض ريال مدريد المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، أمام نظيره بروسيا دورتموند في الأول من يونيو المقبل.