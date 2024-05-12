 جهاز مدينة 6 أكتوبر ينفذ حملة إشغالات مكبرة بالحي السادس - بوابة الشروق
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جهاز مدينة 6 أكتوبر ينفذ حملة إشغالات مكبرة بالحي السادس

محمد علاء
نشر في: الأحد 12 مايو 2024 - 12:39 ص | آخر تحديث: الأحد 12 مايو 2024 - 12:39 ص

شن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر حملة إشغالات "مكبرة"، أمس السبت، بالحي السادس.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إن الحملة نفذت قرارات إزالة مخالفات ورفع إشغالات لتغيير النشاط من سكني إلى تجاري بالمجاورة الثالثة للعمارة رقم 31 وحدة رقم 1 و2 سوبر ماركت، ورقم 32 وحدة رقم 1 و2 مطعم وفرن عيش.

وتابع: كما نفذت قرارات إزالات بالمجاورة الثانية للعمارة رقم 39 وحدة رقم 1 و2 مطعم وفرن عيش، وتنفيذ قرارات إزالات بالمجاورة الرابعة للعمارة رقم 125 وحدة رقم 2 مخزن تشوين ومستلزمات عربات فول.

وطالب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، سكان المدينة بضرورة الالتزام بشروط التراخيص، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة؛ منعا للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصا على الواجهة الحضارية للمدينة.

 

 

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