السيطرة على حريق شب بسوق السد العالي في البساتين

أخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة حريقا ضخما نشب صباح اليوم الأحد، بسوق السد العالي بمنطقة البساتين بالقاهرة، وتسببت النيران في التهام عدد من العشش والمخلفات، لتنقذ القوات الأمنية المنطقة من كارثة محققة.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من الأهالي بنشوف حريق داخل سوق السد العالي بمنطقة البساتين.

على الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة ب3 سيارات إطفاء مدعومين بالخدمات الأمنية وسيارات الإسعاف للسيطرة على الحريق وبمجرد وصولهم لمكان الحريق فرضت القوات الأمنية كردونا حول المنطقة للسيطرة عليه ومنع امتداد ألسنة اللهب وانتشارها بالمنطقة.

وبالفحص تبين أن الحريق أتلف ٤ عشش ومخلفات بالسوق فيما تمكنت القوات من منعه وتحجيم النيران قبل أن تلتهم السوق بأكمله لتنقذ بذلك المنطقة من كارثة محققة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق.