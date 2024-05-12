مروحيات الاحتلال تشن غارات مكثفة على مناطق واسعة شمال قطاع غزة

بثت فضائية «القاهرة الإخبارية»، صباح اليوم الأحد، لقطات حية لقصف قوات الاحتلال بكثافة المناطق الشمالية من قطاع غزة، تزامنًا مع بدء عملية برية في مدينة جباليا.

وأظهرت اللقطات مروحيات الاحتلال وهي تشن غارات مكثفة على مناطق واسعة من شمال القطاع، وكذلك توغل الدبابات داخل بعض الأماكن.

ووسّع جيش الاحتلال هجماته البرية والجوية على عدة محاور في القطاع، وقال إنه قرر العودة للعمل في جباليا شمالي غزة وإجلاء السكان، بعد محاولات حركة المقاومة حماس استعادة قدراتها هناك.

وتواصل قوات الاحتلال التوغل، منذ الخميس، في حي الزيتون ومناطق في حيي الصبرة وتل الهوى (جنوبي مدينة غزة) وتنفذ عمليات قصف واسعة في هذه المناطق، مما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى إضافة لدمار مادي واسع، وفق شهود عيان ومصادر طبية فلسطينية.

وشهدت هذه المنطقة اشتباكات واسعة، بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال.

ورغم التحذيرات الدولية المتصاعدة تجاه توسيع العمليات الإسرائيلية في رفح، دعا جيش الاحتلال، صباح السبت، لتهجير سكان أحياء في قلب المدينة بشكل فوري، ليوسع بذلك عملياته التي بدأت الاثنين، من الناحية الشرقية.