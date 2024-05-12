نقيب الأشراف موجها الشكر للرئيس السيسي: جهود تطوير مساجد ومقامات آل البيت غير مسبوق

وجَّه محمود الشريف نقيب الأشراف، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على تطوير مساجد ومقامات آل البيت، قائلا إن ما يحدث من جهود في هذا الصدد غير مسبوق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن هناك تطويرًا غير مسبوق كما جرى في مساجد الإمام الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب والسيدة رقية والسيدة فاطمة النبوية رضي الله عنهم جميعا.

وأشار إلى تطوير المناطق المحيطة بهذه المساجد بصورة حضارية، ضاربًا المثل بشارع الأشراف الذي يشهد أعمال تطوير بصورة مشرفة.

ولفت إلى أن التطوير الحضاري بالمناطق الحضارية المحيطة بهذه المساجد تساهم في زيادة كبيرة في حجم السياحة الدينية ومن ثم تحقيق زيادة في الدخل القومي للبلاد.

وثمن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير المناطق الأثرية لصحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار مساجد ومقامات آل البيت.

وتابع: «هذه هي مصر التي استقر بها أهل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ووجدوا فيها الأمن والأمان والاستقرار».

وافتتح الرئيس السيسي، صباح اليوم الأحد، مسجد السيدة زينب، بعد الانتهاء من أعمال التطوير، وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة والسياسية.

جاء الافتتاح بعد الانتهاء من عملية التطوير التي شهدها المسجد، ضمن خطة تطوير وتجديد مساجد آل بيت النبي، صلى الله عليه وسلم، وذلك بحضور السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند.