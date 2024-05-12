محافظ كفرالشيخ يتابع فعاليات القوافل الطبية المجانية بمطوبس

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود مديرية الشباب والرياضة فى تنظيم قافلة طبية مجانية، بمركز شباب معدية مهدي، بمركز مطوبس، بالتعاون مع "مؤسسة راعي مصر" الطبية، بإشراف مديرية الشئون الصحية، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في مختلف التخصصات، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن هذه القوافل تساهم في تحسين مستوى الصحة العامة للمواطنين، وتساعد في تخفيف العبء المالي عليهم، وتشجع على الفحص الدوري ونمط الحياة الصحي، وتحسن من جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتساهم في تغيير السلوكيات الصحية للمواطنين، حيث تقوم بتوفير خدمات طبية متميزة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة، وتبرز اهتمام الدولة بالقطاع الطبي، من خلال تقديم جميع الخدمات الصحية، والكشف المبكر والعلاج المجاني للأمراض المختلفة.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن القافلة تقدم خدماتها الطبية المجانية في مختلف التخصصات "الباطنة - الأطفال - الجلدية - رمد العيون - العظام" وغيرها من التخصصات، بالإضافة إلى خدمة السونار وتوفير النظارات الطبية وصرف الأدوية، وتستهدف الكشف على مئات الحالات، والتي يتم تنظيمها بمراكز الشباب، مضيفًا أن هناك مركزين شباب بمطوبس هي المنوطة باستقبال القوافل الطبية خلال شهر مايو الحالي وهما مركزي شباب "القني، ومعدية مهدي"، وذلك ضمن أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر للتنمية.