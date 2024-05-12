 بلينكن: أمريكا لن تدعم عملية عسكرية في رفح بدون خطة جديرة بالثقة لتوفير حماية للمدنيين - بوابة الشروق
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بلينكن: أمريكا لن تدعم عملية عسكرية في رفح بدون خطة جديرة بالثقة لتوفير حماية للمدنيين

واشنطن - د ب أ
نشر في: الأحد 12 مايو 2024 - 10:15 م | آخر تحديث: الأحد 12 مايو 2024 - 10:15 م

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" على شبكة سي بي إس، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة "لن تدعم" عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الواقعة جنوبي قطاع غزة بدون "خطة جديرة بالثقة لتوفير حماية للمدنيين."

أضاف بلينكن "منذ اليوم الأول، كان الرئيس بايدن مصمما على دعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها ومحاولة التأكد من أن يوم 7 أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى مطلقا."

وأوضح أن "الرئيس، في الوقت نفسه، كان واضحا للغاية في تأكيده على أنه للقيام بمثل هذه العملية، فمن الضروري على إسرائيل أن توفر الحماية للمدنيين وتضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجون إليها."

وأوضح الوزير أيضا أن الولايات المتحدة تنتظر من إسرائيل وضع خطة لما سيحدث بعد انتهاء الصراع في غزة.

وأشار إلى أن حماس تعود إلى مناطق في غزة كانت إسرائيل قد قامت بتطهيرها، وحتى لو حققت إسرائيل نجاحا في البداية في رفح، فإن مثل هذا النجاح قد لا يكون مستداما.


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