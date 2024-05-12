سنغافورة والفلبين توقعان مذكرة تفاهم لتطوير رحلات الرمز المشترك الأسبوعية

قالت هيئة الطيران المدني السنغافورية، إن ما يصل إلى 150 رحلة أسبوعية بنظام الرمز المشترك ستتولى نقل الركاب بين سنغافورة ومانيلا – بزيادة عن الحد السابق البالغ 35 رحلة، وذلك في بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها بين البلدين.

يذكر أن نظام الرمز المشترك نظام شائع في صناعة الطيران، حيث تقوم شركتان أو أكثر من شركات الطيران بنشر وتسويق نفس الرحلة تحت اسم شركة الطيران ورمز رحلة الطيران.

وقالت صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية، إن مذكرة التفاهم، التي وقعها يي بينج يي، نائب وزير النقل السنغافوري وإنريكي أنطونيو جي إسكويفيل الثالث، مساعد وزير الطيران والمطارات الفلبيني، في 9 مايو، سوف "تعمل على النهوض بالخدمات الجوية الدولية وزيادة تحريرها بين البلدين".

ونقلت صحيفة ستريتس تايمز عن هيئة الطيران المدني السنغافورية، اليوم الأحد، قولها إن مذكرة التفاهم تعمل على تطوير اتفاقية الخدمات الجوية الثنائية، التي تم توقيعها لأول مرة في عام 2010 وكان آخر تعديل جرى عليها في عام 2015.

وتسمح الاتفاقية لشركات الطيران السنغافورية والفلبينية بتقديم ما يصل إلى 150 رحلة بنظام الرمز المشترك أسبوعيا لنقل الركاب بين سنغافورة ومانيلا، مع شركات طيران من دول ثالثة كشركاء في نظام المشاركة بالرمز.