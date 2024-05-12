عمرو أديب: تجدد المعارك بشمال غزة يشكل قناعة أمام إسرائيل بأنها أمام حرب لا تنتهي

قال الإعلامي عمرو أديب، إنّ ظهور مقاتلين لحركة حماس في شمال قطاع غزة مثّل مفاجأة غير متوقعة لإسرائيل، بعد كل هذه الأشهر من الحرب.

وتعليق عمرو أديب يأتي في ظل اشتعال الاشتباكات مجددا في مناطق شمال غزة، بعدما زعم جيش الاحتلال منذ فترة طويلة، بأنها حسم المعارك هناك وادعى العسكرية لحماس في تلك المناطق.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن إسرائيل أعلنت عن تسجيل 50 إصابة في يوم واحد خلال معارك غزة، واصفًا هذه الحصيلة بأنها أكبر ما يتم إعلانه في يوم واحد.

وأشار إلى أن هذه المعارك في شمال غزة ستقود إلى تشكيل قناعة أمام إسرائيل بأنها أمام حرب لا تنتهي، لافتًا إلى أنّ إسرائيل كانت تظن أن جبهة شمال غزة تم حسمها.

ونوه بأن إسرائيل تواجه أزمات متتالية بينها استقالات قيادات عسكرية بجانب تقارير عن انتحار عدد من جنود جيش الاحتلال.

ولفت إلى تقارير عن مقتل أسير على الاشتباكات بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، موضحًا أن مثل هذه الأمور تزيد من الضغوط على الجبهة الداخلية في إسرائيل.