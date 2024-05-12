مؤتمر سعودي بريطاني لتعزيز العلاقات الاقتصادية

تستضيف العاصمة السعودية الرياض بعد غد الثلاثاء مؤتمر مبادرة "معا لمستقبل أفضل" بمشاركة نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن، و7 وزراء بريطانيين، وعدد من الوزراء السعوديين، إلى جانب 800 مشارك من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين الصديقين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في عدة قطاعات واعدة، إضافة إلى تطوير التجارة والاستثمار المتبادل.

ويعقد المؤتمر يومي 14 - 15 مايو الجاري في مركز الملك عبدالله المالي ويعد أحد مبادرات مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني الذي يرأسه ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الأحد.

وتشهد أعمال المؤتمر عقد 47 جلسة وورشة عمل، يشارك فيها 127 متحدثا من القطاعين الحكومي والخاص في الجانبين، وتغطي 13 قطاعا اقتصاديا واعدا، أبرزها السياحة، والثقافة، والتعليم، والصحة، والرياضة، والاستثمار، والتجارة والخدمات المالية، إلى جانب توقيع 6 اتفاقيات في مجالات التعليم والتدريب، والسياحة، والتطوير العقاري.

وقال دودن: "إن مؤتمر مبادرة "معا لمستقبل أفضل" مهم لعقد شراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين تواكب المستقبل والإبداع والابتكار، إضافة إلى أنه يتيح للشركات البريطانية فرصة التعرف على التشريعات ذات الصلة ببيئة الأعمال، وعلى التسهيلات والمزايا المحفزة والمشجعة لها لمزاولة أعمالها في المملكة.

من جانبه، أكد وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المؤتمر فرصة لتعزيز التعاون وتنمية الشراكة الاقتصادية في 13 قطاعا حيويا وواعدا، إلى جانب أنه يمهد لعقد شراكات موسعة تركز على الابتكار والإبداع في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن الفعاليات المصاحبة لمبادرة "معا لمستقبل أفضل" ستقام على مدى 12 شهراً، وتشهد مشاركة الشركات الأكثر إبداعاً وابتكاراً في المملكة المتحدة؛ لتعزيز الشراكة في القطاعات الواعدة والناشئة.