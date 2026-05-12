مدرب إسبانيا: إصابات النجوم لن تمنع مشاركتهم في كأس العالم

قال مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم لويس دي لا فوينتي الثلاثاء إنه يعوّل على جاهزية الجناحين لامين جمال ونيكو وليامس للمشاركة في كأس العالم الشهر المقبل.

وتعرّض جمال (18 عاما) لإصابة في العضلة الخلفية في أواخر أبريل، ما أدى إلى غيابه عن بقية الموسم مع برشلونة، رغم أن ناديه أكد أنه سيكون جاهزا في الوقت المناسب لانطلاق الحدث الصيفي الكبير في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

أما وليامس، جناح أتلتيك بلباو، فتعرض لإصابة عضلية الأحد، فيما يغيب أيضا لاعب وسط أرسنال الانكليزي ميكل ميرينو عن الملاعب بعدما كسر قدمه اليمنى قبل ثلاثة أشهر.

وقال دي لا فوينتي للصحافيين: "أعتقد أن جميع اللاعبين الذين ذكرت أسماؤهم سيكونون جاهزين ومتاحين مع انطلاق كأس العالم، وأؤمن أنهم سيكونون جاهزين للمباراة الأولى".

وأضاف "لكن إذا لم يكن ذلك في المباراة الأولى فسيكون في الثانية أو الثالثة، وهذا لا يسبب أي انتكاسات كبيرة"، مشيرا إلى أن هذا العام كان "صعبا جدا من حيث الإصابات".

وتابع "عالم الإصابات، وهو مأساة الرياضة، هو ما يضعنا فعلا تحت ضغط كبير، خصوصا في هذه المرحلة الحساسة، لأن الإصابات التي تقع من الآن فصاعدا، حتى أي إصابة عضلية طفيفة، يكون التعافي منها صعبا جدا".

وفي السياق ذاته، أكد دي لا فوينتي أن قائمته لكأس العالم ستضم 26 لاعبا، على أن يتم ضم لاعبين إضافيين للمشاركة في مباراة دولية ودية أمام العراق في الرابع من يونيو.

وتفتتح إسبانيا مشوارها في كأس العالم بمواجهة الرأس الأخضر في 15 يونيو في أتلانتا، وتضم مجموعتها الثامنة أيضا الأوروغواي والسعودية.