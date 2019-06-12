تهريب الموبايل وسماعة الأذن أبرز طرق غش الفتيات فى الثانوية

فتاة تعرض سماعة غش للبيع بـ3 آلاف جنيه.. وأخرى تريد استئجار سماعة لمدة يوم واحد

تحولت بعض جروبات الفتيات على موقع «فيس بوك» لوسيلة لشرح الوسائل المستخدمة فى الغش خلال امتحانات الثانوية العامة، وعرض كل فتاة طريقتها لإخفاء الهاتف المحمول بدون أن تشعر به العصا الالكترونية المستخدمة فى الكشف عن المعادن وتستخدمها وزارة التربية والتعليم للكشف عن الهواتف المحمولة مع الطلاب.

وتساءلت آية إحدى فتيات الجروب عن «هل لو الموبايل مغلق الجهاز يحس بيه وأنا داخلة الامتحان؟»، وتلقت إجابات الفتيات فقالت سمر «ارتدى حذاء قماش وضعى به الموبايل، ولفى السماعات على شعرك، وهكذا لن يستطيع الجهاز كشفه».

وقالت خلود: «الأفضل ضعى سماعة فى أذنك فقط، ويكون هناك شخص معك على الخط لإيصال الاجابات لك فى الوقت المناسب»، لافتة إلى أنها «تمكنت من الغش بهذه الوسيلة وحصلت على مجموع مرتفع وتدرس حاليا بالجامعة».

وأضافت مريم: «خبأت الموبايل داخل الحمام، وعندما قاموا بتفتيشى لم يجدوا شيئا، وبعد دقائق من التفتيش طلبت الذهاب إلى الحمام مرة أخرى، وأخذت الموبايل مرة أخرى»، وقالت هايدى «انزعى بطارية الهاتف وضعيها فى المقلمة، وضعى الموبايل داخل توكه واربطيه فى شعرك».

وقالت أمل «اذهبى للجنة بموبايلين وعند التفتيش طلعى الموبايل الأساسى وأعطه لهم، والأهم طلعى سماعة الأذن أمام الشخص الذى يقوم بتفتيشك، وبالتالى لن يشك أنك تحملين موبايل آخر، والموبايل المخصص للغش يتم إخفاؤه فى الملابس بحيث لا يشعر به جهاز التفتيش».

وقالت أمنية: «الغش عن طريق الموبايل أصبح مخاطرة كبيرة، وعند الكشف عنها يعرض الطالب وولى أمره للمساءلة، واقترحت وسيلة أخرى مختلفة للغش، قائلة «اكتبى الأفكار المهمة فى ورقة صغيرة جدا، وخبئيها جيدا، وفور استلام ورقة الامتحان قومى مباشرة بنقل هذه الأفكار إلى مسودة ورقة الإجابة فى ظل انشغال المراقب بتوزيع كراسات الامتحانات على باقى الطلاب، وبعدها اطلبى دخول دورة المياه وتخلصى من ورقة الغش.

وعرضت إحدى الفتيات سماعة للغش للبيع، حضرت بها الامتحانات العام الماضى، مكونة من سماعة صغيرة توضع فى الأذن وكارت اسود يوضع فى الجيب ويوضع به خط، وعندما يتصل أحد يتم الرد تلقائيا، وعرضت هذه السماعة بمبلغ 3 آلاف جنيه.

وتفاعلت الفتيات حول شراء السماعة فهناك من طلبت شرائها بمبلغ 1500 جنيه، بينما طالبتها بعض الفتيات بتأجيرها لمدة يوم واحد بإيجار 50 جنيها لليوم الواحد.

وعرضت إحدى الفتيات استئجار سماعة صغيرة بشكل عاجل لاستخدامها للغش فى مادة اللغة الانجليزية.