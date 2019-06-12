السماح بالدراجات الكهربائية في ألمانيا يدخل حيز التنفيذ السبت المقبل

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يبدأ سريان مفعول الموافقة الرسمية على الدراجات الكهربائية في ألمانيا يوم السبت، ما يعني أنه بالإمكان السير بها على نحو قانوني في الشوارع مطلع يوليو المقبل.

وأعلنت وزارة النقل الألمانية اليوم الأربعاء أنه سيُجرى نشر القواعد واللوائح المتعلقة باستخدام الدراجات الكهربائية بالكامل بعد غد الجمعة.

وسيُجرى السماح بركوب الدراجات الكهربائية للذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما على مسارات الدراجات أو الطرق، ولكن ليس على الأرصفة.

وتنص اللوائح على توفير بعض المتطلبات التقنية، مثل وجود كشافات وجرس.

وهناك قلق من استخدام الدراجات الكهربائية في المدن الأوروبية في ضوء مخاوف متعلقة بالسلامة. ولقي رجل كان يركب هذا النوع من الدراجات حتفه في حادث تصادم مع شاحنة في باريس أمس الثلاثاء.