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السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان «إفريقيا على طريق التنمية»

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 12 يونيو 2019 - 12:25 م | آخر تحديث : الأربعاء 12 يونيو 2019 - 12:25 م

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا بعنوان «إفريقيا على طريق التنمية».
وتضمن الفيلم التسجيلي الذي تم عرضه خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد، مساء الأربعاء، الجهود التي تقوم بها مصر لنقل خبراتها إلى الدول الإفريقية، وعلى رأسها مكافحة الفساد.
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأربعاء، افتتاح أعمال المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد، في مدينة شرم الشيخ، والذي ستستمر أعماله لمدة يومين، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين الأفارقة في الهيئات والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد.


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