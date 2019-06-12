انطلاق ندوة «ترويج الشائعات» بأكاديمية الشرطة

بدأت منذ قليل، الحلقة النقاشية التي تعقدها وزارة الداخلية بعنوان "ترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعى وأثرها على أمن المجتمع"، بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، وتعقد الندوة تحت رعاية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

وقالت الدكتورة سميحة نصر، عضو جمعية الشرطة والمجتمع وأستاذ علم النفس، في بداية الندوة إن هذا موضوع الندوة مهم جدًا خوصا في ظل ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات دينية وسياسية واجتماعية.

وأشارت إلى أن الشائعات تؤدي إلى تدمير المجتمعات؛ لأنها أخبار كاذبة نتيجة للفشل وعدم الوعي، وأوضحت أن الأخبار الزائفة التي تنتشر في المجتمع وبين الناس معظمها تكون فردية أو مجتمعية لتفتيت المجتمع والوحدة الوطنية.