«مؤسسة بطرس غالي» تؤكد خطورة تخزين ودفن النفايات الخطرة في بعض دول أفريقيا

أكدت "مؤسسة كيمت بطرس غالى للسلام والمعرفة"، خطورة وتداعيات تخزين ودفن النفايات الخطرة فى بعض دول القارة الأفريقية من قبل دول أوروبية.

وقالت المؤسسة -فى بيان اليوم الأربعاء- إن دفن وتخزين هذه النفايات يشكل خطرا جسيما على سلامة البيئة فى العالم، وبالتالى حق الإنسان فى العيش ببيئة نظيفة وآمنة وذلك بما يتعارض مع الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي فى العالم واتفاقية بازل -وهي معاهدة دولية للحد من تحركات النفايات الخطرة بين الدول، وعلى وجه التحديد لمنع نقل النفايات الخطرة من البلدان المتقدمة إلى البلدان الأقل نموا-.

وشددت على أن دفن هذه النفايات يأتى فى الوقت الذى يتطلع فيه العالم الى أفريقيا كسلة غذاء عالمى فى المستقبل؛ لمواجهة تقلص المساحات المزروعة والانفجار السكانى والحاجة المتزايدة للغذاء فى مختلف مناطق العالم.

يُذكر أنه في إطار الاهتمام الكبير التي توليه مؤسسة بطرس غالي للقارة الأفريقية، كم المقرر أن تنطم المؤسسة ندوة دولية في 2 يوليو المقبل بعنوان "التعاون البيني الإفريقي.. إفريقيا سلة غذاء العالم"، وهي أولى ندواتها منذ تدشينها في مارس الماضي.