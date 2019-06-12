آلاف يتجمعون أمام مقر حكومة هونج كونج احتجاجا على مشروع قانون بشأن تسليم المطلوبين للصين

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تجمع آلاف المتظاهرين في هونج كونج أمام مقر الحكومة صباح اليوم الأربعاء قبيل نقاش مقرر بشأن مشروع قانون مثير للجدل من شأنه أن يسمح بتسليم المطلوبين للصين.

ومع حلول الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0000 بتوقيت جرينتش) أغلقت الحشود الطرق الرئيسية أمام المجلس التشريعي، وذلك بعد أيام من خروج نحو مليون شخص للشوارع احتجاجا على القانون المقترح.

وأعلنت أكثر من ألف مؤسسة ومحل تجاري عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها ستغلق أبوابها ليتظاهر أصحابها أمام المجلس التشريعي، حيث سيتم التصويت على التشريع بنسخته الثانية.

وقال اتحاد هونج كونج لنقابات العمال إنه يشجع أعضاءه على أخذ إجازة مرضية ، بينما يخطط الأخصائيون الاجتماعيون ونقابة المعلمين للإضراب.

وفي الوقت نفسه ، تعهدت إحدى شركات الحافلات بإبطاء العمل والقيادة ببطء لدعم المحتجين.