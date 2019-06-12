تكثف مباحث القليوبية من جهودها لسرعة ضبط مجهولين أعمال التطوير والتجميل التي جرت بمدخل مدينة قها القبلي على الطريق الزراعي، مما أسفر عن تكسير النافورة واللوحة الترحيبية بالموقع والتي تصل تكلفتهما إلى 150 ألف جنيه.

وتحرر المحضر 640 إداري قسم قها بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي كلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة كشف غموض وملابسات الحادث وتحديد الجناة.

تلقى العميد حسام اللافي مأمور قسم قها، بلاغًا من أمل فوزي رئيس مدينة قها باكتشاف تكسير النافورة واللوحة الخاصة بالوحدة المحلية بالمدخل القبلي للطريق الزراعي السريع.

وانتقل العميد يحيى راضي رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة تدمير أعمال التطوير والتجميل بالمدخل، فيما تبحث أجهزة الأمن عن شهود رؤية للواقعة أو كاميرات مراقبة بمحيط مكان الواقعة لتفريغها.

وكشفت التحقيقات أن قسم المتابعة بمجلس المدينة اكتشف الواقعة عقب إجازة عيد الفطر أثناء المرور الدوري على مداخل المدينة، وتم تحرير مذكرة لرئيسة المدينة التي حولتها للشئون القانونية لتحرير محضر إثبات حالة.

من جانبه قالت أمل فوزي رئيس مدينة قها، إن النافورة واللوحة ضمن أعمال التجميل والتطوير التي شهدت المدينة في المرحلة الماضية وتكلفتهما تتخطى 150 ألف جنيه، مشيرة إلى أن تكسيرهما يضر بالمظهر الجمالي للمدينة واصفة ما حدث بالعمل التخريبي الذي يهدف مرتكبوه من وراءه تشويه سمعة المدينة والقضاء علي أي مظهر حضاري بها.

وأضافت أن ما حدث لن يمر، وأن أجهزة الأمن تلاحق مرتكبي الواقعة، مطالبة المواطنين بالتعاون في حماية الميادين وأعمال التطوير الجديدة وضبط أي شخص يحاول تشويه أو تكسير هذه الأعمال حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري لمدينة قها.