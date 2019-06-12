إحدى شركات مجموعة «تاتا باور» الهندية تبيع سندات بحوالي 186 مليون دولار

أعلنت شركة "كوستال جوجارات باور" المملوكة بالكامل لمجموعة "تاتا باور" الهندية للطاقة رغبتها في بيع كمية من السندات عبر منصة الطرح الإلكتروني لبورصة "إن.إس.إي" الهندية، غدا الخميس، خلال الفترة من الساعة 11 صباحا وحتى 1 ظهرا بالتوقيت المحلي للهند، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت بلومبرج إلى أن هذه السندات التي قد تصل قيمتها بحوالي 12.9 مليار روبية (185.8 مليون دولار) ستصدر بضمان مجموعة "تاتا باور"، مضيفة أن القيمة الأولية للطرح تبلغ 9.6 مليار روبية مع إمكانية بيع كمية إضافية بقيمة 3.3 مليار روبية وفقا لحجم الاكتتاب في الطرح.

وتنقسم كمية الطرح إلى 3 فئات وفقا لمدى السندات حيث يضم الطرح كمية سندات مداها عام واحد وكمية أخرى مداها عامين وكمية ثالثة مداها 3 سنوات.