المغرب: تطور منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد

أكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء، أن المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب شهدت تطورا ملحوظا في بلاده خلال السنوات الـ 10 الماضية.

وقال العثماني، خلال ندوة وطنية بالرباط اليوم، إن هناك حرصا كبيرا للمملكة المغربية من أجل ملاءمة التشريعات ذات الصلة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وأضاف أن إرادة المغرب راسخة وقوية لدعم الجهود الدولية الخاصة بمحاربة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها واحترام التزاماتها الدولية في هذا المجال، مؤكدا أن هناك التزاما سياسيا للرقي بالمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار العثماني أن المغرب بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد لسد الثغرات التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتكون القوانين الوطنية مطابقة للتوصيات الأربعين والمعايير المتفرعة عنها لمجموعة العمل المالي الدولية.

من جانبه، أكد والي بنك المغرب (البنك المركزي) عبد اللطيف الجواهري أن المنظومة المغربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب شهدت طفرة نوعية وأنه تم إدخال عدد من التعديلات القانونية للارتقاء بها إلى مستوى ما هو معمول به عالميا وذلك بهدف احتواء مختلف المخاطر المحتملة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح الجواهري أنه كان لابد من التعجيل بمراجعة القوانين الوطنية الخاصة بهذا المجال وملاءمتها مع ما هو معمول به دوليا لتفادي كل المخاطر المحتملة.

فيما شدد رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، جوهر النفيسي، على أن المغرب حريص على التعاون الدولي في مجال محاربة الجرائم المالية وفي مقدمتها غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وأشار النفيسي إلى أن المغرب كان من الدول العربية السباقة التي تتوفر على استراتيجية وطنية خاصة بمراقبة المخاطر الشمولية للقطاع المالي بمختلف مكوناته.