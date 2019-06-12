أفادت وسائل إعلام إيرانية، بوقوع انفجار في حقل غاز مشترك بين إيران وقطر في الخليج.

وحسبما ذكرته وكالة «فاس» الإيرانية، في خبر عاجل، مساء الأربعاء، فإن الانفجار ناتج عن تسرب غاز في حقل «بارس» النفطي المشترك مع قطر.