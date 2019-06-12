بيان مصري تونسي جزائري: الحل السياسي المخرج الوحيد لأزمة ليبيا

• نرفض التدخلات الخارجية في ليبيا وإغراقها بالسلاح الأجنبي

ألقى وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، بيان الاجتماع الثلاثي المشترك بين مصر وتونس والجزائر، والذي انعقد قبل قليل في العاصمة التونسية.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرا خارجية مصر والجزائر، مساء الأربعاء، إن دول الجوار ترفض أي حل عسكري للأزمة في ليبيا، مؤكدًا أن الحل السياسي يعد المخرج الوحيد.

وطالب بوقف فوري وغير مشروط للعمليات العسكرية الجارية في طرابلس، معبرًا عن رفض الدول الثلاث للتدخلات الخارجية في ليبيا وإغراقها بالسلاح الأجنبي وتدفق الإرهابيين الأجانب إليها.

وأشار إلى الاتفاق مع مصر والجزائر على مساع مشتركة لحل الأزمة الليبية، مؤكدًا حرص الدول الثلاث على وحدة وسلامة الأراضي بالدولة الشقيقة.

ودعا الأمم المتحدة إلى استئناف المفاوضات بين الأطراف الليبية، لافتًا إلى ضرورة إتمام المصالحة في ليبيا دون إقصاء.

وعقد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعًا في العاصمة التونسية لبحث استعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في ليبيا.