قال عصام الصغير، رئيس الهيئة العامة للبريد، إن هناك نحو 24 مليون حساب توفير في مكاتب البريد، معقبًا: «إحنا بنتكلم عن تقريبًا ثلث المصريين عندهم حسابات».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الأربعاء، أن الهيئة تسعى لإلغاء كل الدفاتر اليدوية، من أجل تحويلها إلى بطاقات خصم مباشر فوري، في إطار عمليات الميكنة التي تجريها الهيئة.

وذكر أن حوالي 90% من الخدمات الحكومية، يتم تقديمها في مكاتب البريد، بما فيها استخراج شهادة مخالفات المرور وشهادات الميلاد ودفع الفواتير وشحن العدادات.

