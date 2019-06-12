وزارة الرياضة تشكل غرفة عمليات مركزية لأمم إفريقيا

عقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اجتماعًا بغرفة العمليات المركزية لمتابعة فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تستضيفها مصر في الشهر الجاري.

والغرفة المركزية مشكلة من وزارات الدفاع، الداخلية، الخارجية، الكهرباء ، السياحة، النقل، الشباب والرياضة، الأمن الوطني، الطيران المدني، التنمية المحلية، مركز معلومات مجلس الوزراء، الصحة، هيئة الاسعاف، شركة المياه والصرف الصحي، لمتابعة فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تستضيفها مصر في الشهر الجاري.

وقال صبحي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أن غرفة العمليات المركزية تهدف إلي مواجهة أي أزمة قد تحدث قبل وأثناء البطولة، مؤكدا أن دورها هام ومحوري بالتعاون مع اللجنة المنظمة.

وأضاف الوزير أن إنشاء وتشكيل غرفة العمليات المركزية، يؤكد على الإطار الإداري العام التي تقوم عليه البطولة وفقا لرؤية القيادة السياسية بتذليل أي عقبات من شأنها أن تعوق أي عمل يخص المسابقة القارية.

أكد صبحي أن العمل مستمر ومتواصل بين جميع الأطراف المعنية، من أجل إنجاح البطولة واخراجها بالشكل الذي يليق باسم وسمعة مصر.

يذكر أن البطولة ستقام خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، علما بأنها المرة الخامسة التي تستضيف مصر المسابقة، بعدما سبق أن استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وحققت مصر رقما قياسيا بالفوز بالبطولة سبع مرات.