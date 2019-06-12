المرشحة لرئاسة وزراء بريطانيا ليدسوم تعارض استفتاء ثانيا على استقلال اسكتلندا

لندن (رويترز) - قالت أندريا ليدسوم، وهي إحدى المرشحين لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، يوم الثلاثاء إنها ستحارب إجراء اسكتلندا استفتاء ثانيا لكنها لا تستطيع استبعاد إجرائه.



ورفضت اسكتلندا الاستقلال عن باقي المملكة المتحدة في الاستفتاء الذي أجري عام 2014 لكن القوميين يواصلون الضغط من أجل إجراء استفتاء ثان.



وعندما سألت خلال غداء مع الصحفيين في البرلمان إن كانت سترفض السماح بإجراء استفتاء ثان إذا صوت البرلمان الاسكتلندي بذلك، قالت ”في واقع الأمر، كل هذه المسائل ستطرح للتفاوض... لا أعتقد أن معظم الناس في اسكتلندا يريدون ذلك لكن لا يمكن استبعاده“.



وقالت الحكومة مرارا إنها تعتبر المسألة منتهية وإنه ينبغي عدم إعادة الاستفتاء الذي أجري في 2014.