الصحة: معالجة 363 طالبا في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة بمقر اللجان

نقل 8 حالات إلى المستشفيات لتلقى العلاج والرعاية اللازمة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن استقبال الغرفة المركزية المنعقدة بمقر هيئة التأمين الصحي لمتابعة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة لـ371 بلاغًا لحالات مرضية، خلال ثالث أيام أداء امتحانات الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت الوزارة، أن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية و صداع، فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.

وأضافت أنه تم إسعاف 363 حالة في مقر اللجان عن طريق فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، فيما لاتزال 8 حالات بالمستشفيات تخضع للعلاج وحالتهم مستقرة ومن المنتظر خروجهم خلال الساعات القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة وضعت خطة طوارئ شاملة لتأمين فترة امتحانات الثانوية العامة، تتضمن الدفع بــ1200 سيارة إسعاف مجهزة على مستوى الجمهورية لتأمين لجان الامتحانات داخل المحافظات وحتى انتهاء فترة الامتحانات، تتضمن الدفع بـ11 سيارة إسعاف لتأمين لجان النظام والمراقبة على مدار اليوم و19 سيارة إسعاف لتأمين لجان تقدير الدرجات، و4 عربات إسعاف لتأمين لجان الإدارة.

وأشارت الوزارة إلى التنسيق مع مستشفيات الإخلاء وتحديد أماكن تمركزات سيارات الإسعاف، فضلًا عن توفير مشرف طبي داخل اللجان وتجهيز الإسعافات الأولية تحسبًا لأي طارئ، بالإضافة إلى تواجد الزائرات الصحيات، إضافةً إلى المرور على اللجان للتأكد من توافر الخدمات الطبية، مع توافر كافة التجهيزات بالعيادات المدرسية من أجهزة طوارئ وأجهزة ضغط وسماعات وأجهزة قياس السكر، والأدوية، والمستلزمات الطبية.