كيم جونج أون يعرب عن تعازيه في وفاة السيدة الأولى السابقة لكوريا الجنوبية

بعث زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، بتعازيه إلى كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، في وفاة السيدة الأولى السابقة للبلاد، وأعرب عن رغبته في تجديد أواصر التعاون بين البلدين.

وتوفيت لي هي هو، أرملة الرئيس الكوري الجنوبي السابق كيم داي جونج، أمس الأول الاثنين عن عمر ناهز 96 عاما. وسلمت شقيقة كيم الصغرى صاحبة النفوذ القوي "كيم يو جونج"، خطابا وزهورا في مدينة بانمونجوم الحدودية اليوم الأربعاء، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام الكورية الجنوبية.

وقال تشونج ايوي يونج، مستشار الأمن القومي لكوريا الجنوبية للصحفيين إن الزعيم الشمالي أعرب أيضا في الخطاب عن رغبته في مواصلة التعاون، رغم عدم توجيه رسالة أو خطاب إلى رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن بشكل محدد.

وعقد مون وكيم ثلاث قمم منذ أبريل 2018. وقال مون في النرويج في وقت سابق اليوم، إنه سيكون من "المرغوب فيه" عقد لقاء رابع مع الزعيم الكوري الشمالي قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكوريا الجنوبية نهاية يونيو الجاري.