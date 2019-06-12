هيتسفيلد يتوقع خلافة أوليفر كان لرومنيجه في منصب الرئيس

كشف المدرب الألماني السابق أوتمار هيتسفيلد أنه يتوقع أن يخلف الحارس السابق أوليفر كان الرئيس التنفيذي الحالي لبايرن ميونخ ، كارل هاينز رومنيجه، في منصبه.

وتحدث هيتسفيلد عن كان، الذي يكمل عامه الخمسين يوم السبت المقبل، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قائلا: "لقد أصبح يتحلى بالنضج، وحقق نجاحا في الحياة العملية بعيدا عن كرة القدم، أثق في أنه قادر على أن يشغل منصب القيادة في بايرن ميونخ".

ويرى هيتسفيلد أن مشروع رئيس بايرن ميونخ، أولي هونيس، بإعداد الحارس السابق للمنتخب الألماني وللفريق البافاري لتأهليه لخلافة رومنيجه/63 عاما/ مهم للغاية ويصب في صالح بايرن ميونخ.

وأضاف هيتسفيلد قائلا: "إنه أمر مثير للغاية، نعرف كيف هو أوليفر كان، إنه يتحدث بوضوح، إنه قائد، يحمل جينات النادي"، مؤكدا أن هذه الصفات مهمة للغاية للعمل بنجاح داخل نادي كبير.

ويبدأ كان تجربته الجديدة مع بايرن ميونخ في أول كانون ثان/يناير 2020، علما بأن تعاقد رومنيجه مع النادي ينتهي في 2021.

يذكر أن كان وهيتسفيلد عملا معا طوال سنوات في بايرن ميونخ وحققا إنجازات كبيرة، كان أبرزها فوز الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 2001.

واختتم هيتسفيلد/70 عاما/ قائلا: "أوليفر كان دائما ما كان يتحمل المسؤولية، كان نموذجا عظيما يحتذى به في الفريق".