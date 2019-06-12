3 محاضر غش لطلاب بالثانوية العامة صوروا امتحان الإنجليزي في القليوبية

أعلن مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالقليوببة، أن مسؤولي لجنتي مدرسة أسماء بنت أبي بكر وحسن أبو بكر بالقناطر، حرروا 3 محاضرغش لطلاب صوروا ورقة امتحان اللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء، خلال امتحانات الثانوية العامة.

وأشار المصدر إلى أنه تم إخطار طه عجلان، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، وتقرر إحالتهم للتحقيق في الشؤون القانونية بالمديرية.

وكان طلاب الثانوية العامة، قد أعربوا اليوم عن فرحتهم بسهولة امتحان اللغة الإنجليزية والذي أدوه اليوم، مشيرين إلى أن الامتحان في مجمله مناسب لكافة مستويات الطلاب وأن الوقت الخاص بالإجابة مناسب جدا ومتوافق مع الأسئلة التي جاءت من الكتاب المدرسي ونماذج الوزارة.

وأوضح الطلاب أن سؤال الاختيار كان به بعض النقاط التي تحتاج لتفكير لتمييز الطالب المتفوق وليس به أي مشاكل بينما اشتكى عدد من الطلاب من صعوبة أجزاء بسؤال القصة.

وقال عجلان إن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لمتابعة الامتحانات لم تتلق أية شكاوى من صعوبة الامتحان أو أي خلل خلال أداء الطلاب الامتحان داخل اللجان.