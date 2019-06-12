الإمارات وألمانيا يعربان عن قلقهما من تنامي التوترات بالمنطقة

أعربت الإمارات وألمانيا، عن قلقهما من تنامي التوترات بالمنطقة، كما أكدت الإمارات وألمانيا، أن الإطار السياسي برعاية الأمم المتحدة هو الحل الأمثل للأزمة الليبية، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز» في خبر عاجل، مساء اليوم الأربعاء.