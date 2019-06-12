الأربعاء 12 يونيو 2019 7:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن قائمة المنتخب الوطني لكأس أمم أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

الإمارات وألمانيا يعربان عن قلقهما من تنامي التوترات بالمنطقة

دينا النجار
نشر فى : الأربعاء 12 يونيو 2019 - 7:15 م | آخر تحديث : الأربعاء 12 يونيو 2019 - 7:15 م

أعربت الإمارات وألمانيا، عن قلقهما من تنامي التوترات بالمنطقة، كما أكدت الإمارات وألمانيا، أن الإطار السياسي برعاية الأمم المتحدة هو الحل الأمثل للأزمة الليبية، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز» في خبر عاجل، مساء اليوم الأربعاء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك