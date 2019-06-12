مقتل صحفية بالرصاص خارج منزلها بالمكسيك

قُتلت صحفية بالرصاص خارج منزلها في جنوب المكسيك، حسبما قالت الصحيفة التي كانت تعمل لديها اليوم الأربعاء.

وأوضحت الصحيفة أن نورما سارابيا، وهي مراسلة تعمل لحساب الصحيفة في تاباسكو هوي، كانت تتحدث مع أحد الأقارب خارج منزلها الكائن في بلدية هويمانجويلو عندما خرج رجل من سيارة وفتح عليها النار.

وأفادت لجنة حماية الصحفيين غير الربحية بأن سارابيا هي الصحفية السابعة التي تقتل في المكسيك العام الجاري.

يشار إلى أن المكسيك، هي واحدة من أكثر دول العالم خطورة بالنسبة لعمل الصحفيين.

وبحسب اللجنة فإن عشرة صحفيين قتلوا هناك العام الماضي. وغالبا ما ترتبط حوادث قتل الصحفيين بقضايا عصابات المخدرات والعصابات الإجرامية والسياسيين الفاسدين، ولا يزال لغز الكثير من هذه الحوادث بدون حل.