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مراقبون أمميون يطالبون بتحقيق مستقل في السودان

جنيف - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 12 يونيو 2019 - 5:15 م | آخر تحديث : الأربعاء 12 يونيو 2019 - 5:15 م

طالب العديد من المراقبين الحقوقيين التابعين للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بإجراء تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت المحتجين في السودان.

وطالب الخبراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بإجراء التحقيق، وشددوا على الحاجة إلى التحرك سريعا "لمنع المزيد من التصعيد".

وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماعات القادمة للمجلس ستبدأ في الرابع والعشرين من يونيو الجاري.

وقال المراقبون، ومن بينهم خبراء في الشأن السوداني، :"ندعو السلطات إلى ضمان أن تتعامل قوات الأمن مع الاحتجاجات بما يتماشى مع الالتزامات الدولية للبلاد فيما يتعلق بحقوق الإنسان".

وكان مجلس الأمن الدولي أدان أمس بشدة العنف في السودان ودعا إلى وقف فوري للعنف ضد المدنيين.

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