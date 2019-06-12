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تقضي معظم الفتيات ساعات طويلة من النهار خارج المنزل، وتتعرض لأشعة الشمس خاصة في فصل الصيف، فارتفاع درجات الحرارة والرطوبة تتسبب في اسمرار والتهاب البشرة خاصة البشرة الحساسة.

لذا تقدم «الشروق» 4 وصفات طبيعية لعلاج البشرة من آثار شمس الصيف يمكنك إعدادها في المنزل:

1- الخيار

إحضار قطعة 1 من الخيار الطازج وتقطيعها إلى شرائح مدورة، ثم قومي بفركها على الوجهة وتركها لمدة 10 دقائق، ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر.

2- الحمص المطحون و الكركم واللبن الرايب

· معلقتين من الحمص المطحون

· معلقة صغيرة من الكركم

· معلقة كبيرة من اللبن الرايب

تخلط جميع المكونات السابقة جيدًا وتوزيعها على الوجه بواسطة فرشاة، وتركها حتى تجف ثم غسل الوجه بماء فاتر.

3- العسل والليمون

· 2 معلقة صغيرة من العسل

· معلقة صغيرة من عصير الليمون

اخلطيهم جيدًا واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم إزالته بماء فاتر.

4- الحليب

إحضار قطع من القطن وغمسها في الحليب بارد وضعها على الوجه لمدة 10 دقايق قم تغسل بالماء الفاتر.